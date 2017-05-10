Как сообщает сайт регионального минтранса, специалисты ведомства вместе с сотрудниками полиции в регионе провели 9 рейдов по выявлению нарушений при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. В результате в отношении граждан составили 10 административных протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения. Больше всего таких фактов выявили в Рязани – 5. В городе Рыбном выявили 3 нарушения, еще 2 – в Касимове. За управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси к ответственности привлекли двух нарушителей. В 13 такси отсутствовала цветографическая схема легкового такси или опознавательный фонарь.
В сентябре в Рязанской области выявлены нарушения при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси
11:43 04.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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