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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Рязанской области состоится III Межрегиональный песенный фестиваль-конкурс «Откроем томик Есенина…»

11:44 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, 7 октября, в субботу, в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится III Межрегиональный песенный фестиваль-конкурс «Откроем томик Есенина…». Он завершает «Есенинские дни в Константинове-2017».

Фестиваль посвящен воплощению творчества великого поэта в вокальных сочинениях композиторов. Принять участие в фестивале могут как отдельные исполнители, так и творческие коллективы, в репертуаре которых звучат произведения на стихи С.А. Есенина. Выступления будут оцениваться в номинациях «Исполнитель» и «Ансамбль» в трех возрастных категориях. Каждый участник исполнит два номера.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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