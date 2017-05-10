В Рязанской области состоится III Межрегиональный песенный фестиваль-конкурс «Откроем томик Есенина…»

Как сообщает портал Вездекультура, 7 октября, в субботу, в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится III Межрегиональный песенный фестиваль-конкурс «Откроем томик Есенина…». Он завершает «Есенинские дни в Константинове-2017».

Фестиваль посвящен воплощению творчества великого поэта в вокальных сочинениях композиторов. Принять участие в фестивале могут как отдельные исполнители, так и творческие коллективы, в репертуаре которых звучат произведения на стихи С.А. Есенина. Выступления будут оцениваться в номинациях «Исполнитель» и «Ансамбль» в трех возрастных категориях. Каждый участник исполнит два номера.