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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Жительница Рязанской области зарезала мужа

11:44 / Общество

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, оглашен приговор по уголовному делу в отношении жительницы региона. Женщину признали виновной в убийстве.

Установлено, что в феврале этого года женщина вместе с мужем и знакомыми в своем доме в селе Новоселки Рязанского района распивала спиртные напитки. Между ней и мужем произошла ссора, в ходе которой мужчина начал избивать супругу. В ответ женщина схватила нож и несколько раз ударила им мужа в ногу и в область сердца. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала частично. Рязанский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговор не вступает в законную силу и может быть обжалован сторонами в суде апелляционной инстанции.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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