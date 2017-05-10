В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе сегодня до 16.00 отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Чкалова, 5, 5 к.1, 7, 7 к.1, 9, 9 к.1, 9а, 11, 13, 19, 20;

- ул. 3-й Мопровский переулок, 4, 4 к.1, 8, 10, 12.