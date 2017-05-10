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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Рязанской Академии ФСИН России состоялся традиционный праздник урожая «Дары осени»

11:52 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязанской Академии ФСИН России состоялся традиционный праздник урожая «Дары осени»
Фото: Вячеслав Астафьев.

В этом году праздник прошел в двенадцатый раз. Свои работы, изготовленные из овощей и фруктов, продемонстрировали факультеты, кафедры, отделы академии и воспитанники подшефных детских образовательных учреждений.

Традиционно каждый коллектив подошел к подготовке осеннего праздника с фантазией и выдумкой. На хлебосольных столах соседствовали звери из кабачков и патиссонов, кудрявые «девицы» из капусты и сказочные персонажи из арбузов и тыкв.

Площадка, на которой расположились экспонаты, напоминала яркую съедобную клумбу. По словам гостей праздника, с одной стороны – хотелось попробовать цветы из свежих овощей, с другой – настолько тонко было садово-огородное искусство, что кулинарное мастерство уступило позиции ювелирному карвингу. Привычные с детства продукты питания выступили в новом виде, цвете и форме.

Люди всегда радуются богатому урожаю, а когда он еще и так красиво оформлен, это вдвойне праздник. Для академии уже стало традицией отмечать сразу два события – день пожилого человека и фестиваль «Дары осени».

Участники праздника не скупились на разносолы и варенья. Столы украсили румяные пирожки, яркие салаты и душистые фаршированные перцы. Специально для фестиваля приготовили к столу пюре из фиолетового картофеля.

«Есть его не только не опасно, но и как раз полезно. Синий картофель богат витаминами. Правда, культура прихотливая в уходе, поэтому у нас почти не встречается», – говорит заместитель начальника курса ОРиН юридического факультета Виктор Луканин.

Команда экономического факультета посвятила свою презентацию женщинам-руководителям. Сколько семечек ушло на изготовление колючек для семейства ежей, участники не считали. А венчал стол большой лев из овощей, символизирующий силу и мудрость экономического факультета, который в этом году отмечает 45-летний юбилей.

Оценивало труды коллективов компетентное жюри. Строгие судьи ставили баллы за щедрость, дружность команды, креативный подход и оригинальное исполнение поделок.

После завершения официальной части праздника каждый желающий мог отведать угощенья и обменяться рецептами.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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