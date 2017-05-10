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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов сегодня участвует в военно-патриотической акции Первого канала «Первый в Росгвардии»

11:58 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | Губернатор Рязанской области Николай Любимов сегодня участвует в военно-патриотической акции Первого канала «Первый в Росгвардии»
Фото: Дмитрий Осинин.

Торжества проходят в подмосковной Балашихе, в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского, куда Николай Любимов прибыл по приглашению генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Начиная с 1997 года, телеведущие, звезды кино и эстрады, прославленные спортсмены ежегодно приезжают в воинские соединения, чтобы морально поддержать военнослужащих и членов их семей, познакомиться с условиями службы и быта. За это время участники акции уже побывали в Таманской и Кантемировской дивизиях, в Рязанском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознаменном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в соединениях внутренних войск МВД РФ, дивизии РВСН в Тверской области, на Северном и Балтийском флотах, в бригаде морской пехоты Черноморского флота (г.Севастополь), в дивизиях ВДВ Новороссийска и Тулы.

В этом году по приглашению директора федеральной службы войск национальной гвардии РФ акция «Первый в Росгвардии» проводится в дивизии росгвардейцев в Балашихе. Торжества начнутся через час. Программа обещает быть интересной. Первый канал готовит праздник не только для военнослужащих, но и для жителей города. Особое внимание телеведущие Арина Шарапова, Дмитрий Дибров, Светлана Зейналова, Лариса Вербицкая, Борис Грачевский планируют уделить многодетным семьям и семьям погибших военнослужащих.

Губернатор Николай Любимов планирует встретиться с военнослужащими из Рязанской области и членами их семей. Такой разговор для губернатора будет полезен в связи с тем, что в регионе, как и по всей стране, начинается осенняя призывная кампания, в которой роль региональной власти довольно значима, ведь многим семьям необходимо оказывать социальную поддержку, а подготовку призывников к службе обеспечивать на должном уровне.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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