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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Рязанской области стартовала Всероссийская акция «Живи, лес!»

12:38 / Экология
Автор фото: Лада Петрова | В Рязанской области стартовала Всероссийская акция «Живи, лес!»
Фото: Лада Петрова.

Акция началась сегодня на базе Солотчинского лесничества. Запланирована посадка 16 тысяч сеянцев сосны на площади в четыре гектара. В числе участников акции – представители областного правительства и областной Думы, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, УМВД России по региону, школьники Рязани, Милославского и Клепиковского районов, студенты РГАТУ и «политеха», сотрудники министерства природопользования региона.

Цель акции «Живи, лес!» – сохранение и преумножение лесных богатств. Акция будет проходить в течение двух месяцев. За это время на территориях детских садов и школ и муниципальных образований будут высажены саженцы хвойных и лиственных пород деревьев. В школах и вузах региона будут проведены лекции и открытые уроки по лесовосстановлению.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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