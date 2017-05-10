В Рязанской области стартовала Всероссийская акция «Живи, лес!»

Акция началась сегодня на базе Солотчинского лесничества. Запланирована посадка 16 тысяч сеянцев сосны на площади в четыре гектара. В числе участников акции – представители областного правительства и областной Думы, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, УМВД России по региону, школьники Рязани, Милославского и Клепиковского районов, студенты РГАТУ и «политеха», сотрудники министерства природопользования региона.

Цель акции «Живи, лес!» – сохранение и преумножение лесных богатств. Акция будет проходить в течение двух месяцев. За это время на территориях детских садов и школ и муниципальных образований будут высажены саженцы хвойных и лиственных пород деревьев. В школах и вузах региона будут проведены лекции и открытые уроки по лесовосстановлению.