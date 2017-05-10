Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в церемонии открытия военно-патриотической акции «Первый в Росгвардии»

Акция проводится в подмосковной Балашихе в отдельной орденов Ленина, Жукова и Октябрьской революции дивизии оперативного назначения им. Ф.Э.Дзержинского, где проходят службу более 40 солдат-срочников и контрактников из Рязани. Примечательно, что первая акция в декабре 1997 года проводилась здесь же, в дивизии Дзержинского. Тогда проект назывался «Первый в армии».12 бойцов из этой части стали Героями Советского Союза, а 18 – Героями России.

Губернатор Николай Любимов вместе с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктором Золотовым принял участие в возложении цветов к памятнику «Павшим воинам ОДОН». Кстати сказать, Виктор Васильевич Золотов – наш земляк, родом из Сасовского района.

В своем выступлении на плацу дивизии на празднике перед военнослужащими и «звездами» Первого канала Николай Любимов подчеркнул важность и социальную значимость акции, рассказал о том, как патриотов растят в Рязани и о традициях столицы ВДВ. Николай Любимов поблагодарил Константина Эрнста за внимание к проведению акций патриотической направленности, а руководство и журналистов Первого канала пригласил в Рязань, чтобы провести в 2018 году акцию «Первый в армии» в рамках праздничных торжеств, приуроченных к 100-летию образования Рязанского высшего воздушно-десатного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Командование дивизии объявило благодарность губернатору Николаю Любимову и правительству области за постоянное внимание к армии и вопросам патриотического воспитания граждан.