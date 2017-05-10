Нити Арена
05:10 МСК
Четверг
05 / 10 / 2017
Выпуск № 175 (5462)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
185

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в церемонии открытия военно-патриотической акции «Первый в Росгвардии»

12:59 / Власть
Автор фото: Дмитрий Осинин | Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в церемонии открытия военно-патриотической акции «Первый в Росгвардии»
Фото: Дмитрий Осинин.

Акция проводится в подмосковной Балашихе в отдельной орденов Ленина, Жукова и Октябрьской революции дивизии оперативного назначения им. Ф.Э.Дзержинского, где проходят службу более 40 солдат-срочников и контрактников из Рязани. Примечательно, что первая акция в декабре 1997 года проводилась здесь же, в дивизии Дзержинского. Тогда проект назывался «Первый в армии».12 бойцов из этой части стали Героями Советского Союза, а 18 – Героями России.

Губернатор Николай Любимов вместе с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктором Золотовым принял участие в возложении цветов к памятнику «Павшим воинам ОДОН». Кстати сказать, Виктор Васильевич Золотов – наш земляк, родом из Сасовского района.

В своем выступлении на плацу дивизии на празднике перед военнослужащими и «звездами» Первого канала Николай Любимов подчеркнул важность и социальную значимость акции, рассказал о том, как патриотов растят в Рязани и о традициях столицы ВДВ. Николай Любимов поблагодарил Константина Эрнста за внимание к проведению акций патриотической направленности, а руководство и журналистов Первого канала пригласил в Рязань, чтобы провести в 2018 году акцию «Первый в армии» в рамках праздничных торжеств, приуроченных к 100-летию образования Рязанского высшего воздушно-десатного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Командование дивизии объявило благодарность губернатору Николаю Любимову и правительству области за постоянное внимание к армии и вопросам патриотического воспитания граждан.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Работу с обращениями граждан обсуждали в ходе рабочей встречи губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров

Губернатор Николай Любимов призвал региональных чиновников эффективно работать с коллегами из федерального центра в интересах Рязанской области

Шести муниципальным образованиям Рязанской области предоставят субсидии на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:56
Две школы Рязанской области вошли в Топ-500 лучших в Российской Федерации
17:56
Делегация Рязанской области приняла участие в форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза»
17:55
В 24 районах Рязанской области завершена уборка зерновых культур
17:33
Руководство Первого канала приняло приглашение губернатора Николая Любимова провести в Рязани акцию «Первый в армии»
16:43
В Рязани осудили бывшего председателя правления одного из банков областного центра
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы