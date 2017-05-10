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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Рязанцам предлагают написать «Есенинский диктант»

13:30 / Общество

С 5 по 9 октября Центр образования «Дистанционные технологии» города Рязани проводит межрегиональную акцию «Есенинский диктант», посвященную дню рождения С.А. Есенина, сообщает сайт регионального министерства образования и молодёжной политики.

Принять участие в Межрегиональной акции «Есенинский диктант» могут все желающие. Диктант пройдёт как в очной, так и в заочной форме.

Текст диктанта, для каждой возрастной группы свой, будет размещен на сайте Рязанского РО ОО “АССУЛ”, на сайте ОГБОУ “ЦОДТ”, в группе ВКонтакте 5 октября 2017 года. Ответы на задания будут опубликованы 10 октября 2017 года.

Задания Есенинского диктанта доступны для скачивания в любой день с 5 по 9 октября.

Принять очное участие в диктанте можно 7 октября в 11.00 в Рязанской областной библиотеке им. Горького (г. Рязань, ул. Ленина, 52).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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