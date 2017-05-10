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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Рязанская область активно включилась в проведение Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»

14:31 / Спорт
Автор фото: Светлана Максимова | Рязанская область активно включилась в проведение Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»
Фото: Светлана Максимова.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра спорта и физической культуры региона Татьяна Пыжонкова. Она отметила, что фестиваль проводится с 20 сентября 2017 года по февраль 2018 года в 2 этапа. Первый, региональный, организуется в субъектах Российской Федерации с 20 сентября по 20 декабря. Второй этап пройдет в рамках официальной и деловой программы международного форума «Россия – спортивная держава» в феврале 2018 года.

– В течение октября во всех 29 муниципальных образованиях региона состоятся фестивали ГТО, в рамках которых жители области разных возрастов могут пройти тестирование по нормативам комплекса. Информация о сроках их проведения в городах и районах области размещена на официальном сайте областного минспорта, – пояснила министр.

Глава регионального ведомства отметила, что организаторы фестивалей в муниципальных образованиях ищут новые, яркие формы проведения физкультурно-спортивных мероприятий, привлекательные для рязанцев. Например, в Шацком районе в рамках фестиваля в этом году состоялась первая спартакиада трудовых коллективов, прошли соревнования по полиатлону, на базе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» состоялось лично-командное первенство по плаванию.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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