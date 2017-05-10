На открытии фестиваля «Читающий мир» в Рязани наградили победителей «Книги года – 2017»

52 книжных издательства из 21 региона России удостоились призов ежегодного конкурса за выпуск ярких, умных и исторически ценных книг. Так, в номинации «Лучшая книга о России» победителем признали московский издательский дом «Тончу». Стоит отметить, что два победителя конкурса – из Рязани. Рязанское региональное отделение Союза журналистов России получило награду в специальной номинации «Спасибо за Победу!» за книгу «К штыку приравняли перо». Кроме того, в Рязани вышел памятный фотоальбом «Национальный парк «Мещера» – его отметили в спецноминации «Природа и человек в научно-популярной литературе (к Году экологии в России)».

Церемония открытия фестиваля национальной книги «Читающий мир» состоялась в областной библиотеке имени Горького. Днем ранее в Рязани стартовали встречи «есенинского дня», в частности, традиционный поэтический митинг у памятника поэту на берегу реки Трубеж. Первый рабочий день фестиваля начался со всероссийской научно-практической конференции «Чтение в системе ценностей современного общества».

С полудня свою работу начали книжная выставка-ярмарка региональных издательств, выставка книжной иллюстрации, а также праздничная площадка «Парк Горького». Работников издательской сферы и гостей фестиваля приветствовали директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, заместитель министра культуры и туризма региона Ольга Голева, председатель комитета областной думы по экономическим вопросам Татьяна Гусева и другие. Доктор филологических наук, профессор, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова напомнила гостям праздника, что совсем недавно в регионе проходила международная конференция «Сергей Есенин в диалоге национальных культур». «Мы снова увидели, что поэзия и книга объединяют наши народы. Есенин завещал нам дружить – сохраним же этот завет!» – призвала участников фестиваля Ольга Ефимовна. А председатель миссионерского отдела Рязанской епархии, протоиерей Арсений Вилков отметил, что важно не просто читать, но и тщательно отбирать самые полезные книги.

«Читающий мир» проводится в формате фестиваля национальной книги с 2015 года. Гостей будут ждать до 7 октября включительно. Помимо обширной книжной ярмарки от 85 издательств России, будут работать площадки для детского творчества, игр и викторин. Ежедневно в библиотеке имени Горького будут проходить встречи с писателями и поэтами, презентации книг, литературно-музыкальные вечера, «круглые столы» и другие события. Любой посетитель «Читающего мира» сможет приобрести издания на ярмарке и передать их в дар библиотеке рязанского Центра образования «Дистанционные технологии». Полная программа фестиваля и расписание работы площадок доступны на сайте областной библиотеки имени Горького.