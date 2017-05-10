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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Балашихе губернатор Николай Любимов встретился с рязанскими военнослужащими и их родителями

15:13 / Власть
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Балашихе губернатор Николай Любимов встретился с рязанскими военнослужащими и их родителями
Фото: Дмитрий Осинин.

Встреча состоялась в рамках военно-патриотической акции «Первый в Росгвардии», куда Николай Любимов прибыл по приглашению генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Двадцать юношей из Рязани проходят срочную службу в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского и еще около двадцати – служат по контракту.

В начале встречи командиры рассказали о каждом из рязанцев – впечатления у них самые приятные. Видно, что ребята к службе готовились. Бойцы поинтересовались, чем увлекается Николай Любимов в свободное от работы время, как он относится к службе в армии и был ли в этом году в Константинове Сергей Безруков. Николай Викторович рассказал ребятам о том, как сегодня развивается Рязанская область: получен рекордный урожай в сельскохозяйственном производстве, строятся дороги, дома, идет работа по созданию новых предприятий.

Главная задача, по словам Николая Любимова, – удержать молодежь в регионе, а для этого нужно развивать промышленность, социальную сферу, делать все для того, чтобы жить и работать на Рязанщине было комфортно.

На встрече с губернатором за чашкой чая бойцы рассказали о своей службе, а он подарил им рязанские сувениры. Командование соединения выразило Николаю Любимову благодарность за качественную подготовку призывников к военной службе.

Родители военнослужащих поблагодарили губернатора за то, что он обеспечил им поездку к сыновьям и за поддержку, которую оказывает правительство области военнослужащим.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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