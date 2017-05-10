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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Специалисты опахивают территорию вокруг рязанских поселков

15:35 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время продолжается работа по опашке территории вокруг поселков Храпово, Божатково, Семчино, Недостоево, Дягилево. Общая протяженность составила 12 км, в зависимости от погодных условий опашку планируется завершить до 10 октября.

В октябре этого года специалисты дирекции благоустройства города опашут территории вокруг поселков Качево, Никуличи и Карцево.

Напомним, как меры противопожарной безопасности работы по опашке территорий выполняются дважды в год – весной и осенью.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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