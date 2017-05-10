В Рязани накануне профессионального праздника поздравили педагогов

Сегодня, 4 октября, в школу № 34 города Рязани были приглашены педагоги. Их в торжественной обстановке поздравили с предстоящим профессиональным праздником и вручили почетные грамоты и благодарности заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева и министр образования и молодежной политики области Ольга Щетинкина.

«Ваша профессия, наверное, самая лучшая, – отметила Лариса Крохалева. – Желаю каждому из вас благодарных детей, мудрых руководителей и понимающих родителей».

Ольга Щетинкина присоединилась к поздравлениям. «Однажды выбрав этот путь, вы идете по нему, несмотря ни на какие трудности, – отметила она. – Каждый раз, заходя в класс, вы видите глаза своих учеников. Без учителей нет будущего».

Ольга Щетинкина сообщила собравшимся, что рязанские гимназия № 5 и школа №14 вошли в топ «500 лучших школ России». «Рязанские учителя достойны этого», – резюмировала Ольга Щетинкина.