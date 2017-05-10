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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Рязани может быть реконструирована испытательная и производственная база ОАО «Корпорация «Фазотрон – научно-исследовательский институт радиостроения»

15:43 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера в Рязани прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Предлагается перевести участок, расположенный на улице Солнечной, из зоны общественно-жилой застройки исторического ядра города в зону предприятий IV и V класса. Изменения необходимы для реализации последующей реконструкции и технического перевооружения испытательной и производственной базы ОАО Корпорация «Фазотрон – научно-исследовательский институт радиостроения». По результатам публичных слушаний комиссия приняла положительное решение.

До начала слушаний в комиссию поступило обращение с 24 подписями в поддержку проекта. На слушания пришли 7 работникоа предприятия, единогласно высказавшиеся «за» принятие положительного решения.

Предприятие работает с 1917 года, сейчас основной профиль его работы – оборонзаказ. По программе развития ОПК на заводе планируется реконструировать основной пятиэтажный корпус и возвести двухэтажную пристройку на месте снесенной. Ранее аналогичные изменения для реконструкции предприятия были внесены в Генеральный план города.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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