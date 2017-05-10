Дарья Варламова и Антон Зайниев в Рязани представят книгу, вошедшую в лонг-лист премии «Просветитель»

Презентация пройдёт в рамках межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир»

6 октября в 14.00 в библиотеке имени Горького Дарья Варламова и Антон Зайниев в рамках фестиваля проведут публичную лекцию «Как работает психика и почему она ломается?».

Авторы книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» Антон Зайниев и Дарья Варламова расскажут, по каким критериям определяется здоровая психика, почему она вообще «ломается» и как вовремя понять, что с вами что-то не так. В 2017 году книга вошла в лонг-лист премии «Просветитель», шорт-лист будет объявлен 4 октября, а церемония награждения лауреатов состоится 16 ноября в Москве.