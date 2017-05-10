В Рязанской области будет ветрено

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в регионе объявлено метеопредупреждение в связи с усилением ветра. По данным ведомства, уже в ближайшие часы на территории области ожидаются порывы южного ветра 12-17 м/с. Такая погода сохраниться до конца суток, а также ночью и днем 5 октября.