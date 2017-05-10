Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в регионе объявлено метеопредупреждение в связи с усилением ветра. По данным ведомства, уже в ближайшие часы на территории области ожидаются порывы южного ветра 12-17 м/с. Такая погода сохраниться до конца суток, а также ночью и днем 5 октября.
В Рязанской области будет ветрено
15:50 04.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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