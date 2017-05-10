Рязанское агропредприятие «Авангард» займется разведением коров джерсейской породы

Одно из ведущих многоотраслевых сельхозпредприятий области «Авангард» принимает участие в открывшейся сегодня в Москве Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Хозяйство представило двух молодых коров джерсейской породы в разделе «Животноводство и племенное дело».

По словам главного зоотехника-селекционера хозяйства Надежды Богдановой, такие коровы дают молоко высокого качества, поэтому планируется сделать джерсейскую породу племенной.

В «Авангарде», как сообщила Надежда Богданова, созданы все условия для племенной работы.

В настоящее время в дойном стаде хозяйства около четырех тысяч голов, в основном это коровы черно-пестрой породы, а коров джерсейской породы – порядка 250.