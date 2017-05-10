Тумское городское поселение Рязанской области вошло в тройку победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Как сообщает сайт правительства области, итоги всероссийского конкурса подвели на заседании федеральной комиссии, которое провел зампред правительства РФ Дмитрий Козак.

Тумское городское поселение Рязанской области заняло третье место в своей категории на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» за 2017 год в сфере развития местной демократии и обеспечения эффективной обратной связи с жителями.

Всероссийский конкурс на лучшую муниципальную практику помогает обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления, создает дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципальных образований и вовлечения людей в решение вопросов местного значения.