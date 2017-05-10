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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Тумское городское поселение Рязанской области вошло в тройку победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

16:19 / Общество

Как сообщает сайт правительства области, итоги всероссийского конкурса подвели на заседании федеральной комиссии, которое провел зампред правительства РФ Дмитрий Козак.

Тумское городское поселение Рязанской области заняло третье место в своей категории на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» за 2017 год в сфере развития местной демократии и обеспечения эффективной обратной связи с жителями.

Всероссийский конкурс на лучшую муниципальную практику помогает обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления, создает дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципальных образований и вовлечения людей в решение вопросов местного значения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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