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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Рязанской области по предложению ОНФ началась реконструкция детского лагеря

16:27 / Общество
В Рязанской области по предложению ОНФ началась реконструкция детского лагеря

Власти Рязани в сотрудничестве с частным инвестором приступили к реконструкции детского оздоровительного лагеря «Сказка». О необходимости капитального ремонта спальных корпусов лагеря было заявлено по итогам традиционного летнего мониторинга оздоровительных лагерей, проведенного региональным отделением Общероссийского народного фронта.

Как сообщается в пресс-релизе организации, член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Алексей Иванов, подводя итоги мониторинга, отметил, что жилые корпуса и коммунальная инфраструктура большинства оздоровительных лагерей устарели и нуждаются в замене. «В настоящее время детские муниципальные лагеря в Рязанской области требуют модернизации в соответствии с требованиями безопасности, комфортного размещения детей и создания досуговой инфраструктуры», – заявил тогда Иванов.

Эту проблему он обозначил главе региона Николаю Любимову на заседании дискуссионного клуба «Коловрат» при региональной Общественной палате. Было предложено с помощью механизма государственно-частного партнерства рассмотреть возможность реконструкции оздоровительных лагерей.

В настоящий момент пилотный проект реализуется на базе оздоровительного лагеря «Сказка», являющегося структурным подразделением городского Дворца детского творчества. Властям удалось найти частного инвестора, который профинансировал работы по реконструкции спального корпуса. Они уже близятся к завершению. Новый корпус на 200 квадратных метров сможет принять более 30 детей. Власти в свою очередь подведут к нему необходимые коммуникации, что позволит сделать пребывание в нем максимально комфортным.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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