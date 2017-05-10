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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Рязани осудили бывшего председателя правления одного из банков областного центра

16:43 / Общество
Мужчину обвиняли в злоупотреблении полномочиями и неправомерных действиях при банкротстве.

Судом установлено, что являясь председателем правления одного из банков Рязани он в 2015-2016 годах, действуя в сговоре с президентом этого же банка, неправомерно удовлетворил имущественные требования некоторых кредиторов и этим причинил банку Рязани ущерб на общую сумму около 360 миллионов рублей. Ему же инкриминированы неправомерные действия при банкротстве кредитного учреждения.

С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201, ч.2 ст.195, ч.2 ст.195 УК РФ, и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением управленческих функций, сроком на 3 года. Наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. Кроме того, с него взыщут в пользу государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в счет возмещения вреда, причиненного преступлениями, предусмотренными ч.2 ст.195 УК РФ, 279 миллионов 750 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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