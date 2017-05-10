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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Руководство Первого канала приняло приглашение губернатора Николая Любимова провести в Рязани акцию в 2018 году

17:33 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | Руководство Первого канала приняло приглашение губернатора Николая Любимова провести в Рязани акцию в 2018 году
Фото: Дмитрий Осинин.

Сегодня Николай Любимов по приглашению генерального директора Первого канала Константина Эрнста принял участие в военно-патриотической акции «Первый в Росгвардии». Торжества прошли в Балашихе на базе Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского. Также рязанский губернатор встретился за чашкой чая с военнослужащими, призванными в части Росгвардии из Рязанской области и их родителями, которым он помог добраться к месту службы их сыновей.

После чаепития Николай Любимов пообщался с журналистами. Вот что он рассказал:

– Замечательная инициатива Первого канала, больше 20 лет она осуществляется. С одной стороны, она показывает армейские будни наши солдат и офицеров. Демонстрируется современная военная техника, виден настрой служить Родине. Те, кто смотрит эти сюжеты по телевизору, испытывают гордость за армию, кто-то меняет свое ранее негативное отношение к ней и уже с охотой идет на службу. А те, кто служит, знакомятся с журналистами Первого канала, получают от них подарки. Акция прошла эмоционально, живо, красиво, неформально. Думаю, что эта встреча и телевизионщикам, и военным запомнится на всю жизнь.

На нашу встречу с военнослужащими, призванными на службу из Рязанской области, важно было привезти частицу Родины, сказать хорошие, добрые слова, ответить на вопросы, чтобы они чувствовали, что о них помнят и заботятся, ждут их дома.

Не менее значима была встреча с Генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и руководителем Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации Виктором Золотовым. С Виктором Васильевичем мы говорили о Рязани, потому что он наш земляк – из Сасовского района. Мы пригласили его приехать в Рязанскую область, и он планирует этот приезд. С Константином Эрнстом мы говорили о будущих проектах Первого канала на рязанской земле. Приглашение провести в 2018 году акцию и приурочить ее к 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова гендиректор Первого канала с удовольствием принял. Мы постараемся провести съемки не только на территории училища, но и сделать этот праздник общегородским.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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