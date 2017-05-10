В 24 районах Рязанской области завершена уборка зерновых культур

Как сообщает сайт регионального минсельхоза, в настоящее время в регионе обмолочено 559 тысяч га или 99,8 процента от уборочной площади. Намолочено 2120,3 тысяч тонн зерна (+646,5 тысяч тонн к прошлому году). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 37,9 ц/га или 125,5 процента к уровню прошлого года.

В области обмолочено 35,9 тысячи га (95,4 процента) рапса и сурепицы, 6 тысяч га (39,6 процента) сои, 3,5 тысячи га (7,3 процента) подсолнечника.

Убрано 4,7 тысячи га (60,2 процента) сахарной свеклы, 4 тысячи га (80 процентов) картофеля, 206,3 га (22,3 процента) овощей.

Поднято 232,2 тысячи га (55,2 процента) зяби. Посеяно 294,1 тысячи га (99,4 процента) озимых.

В настоящий момент скошено 125,1 тысячи га (84,0 процента) трав, заготовлено 127,3 тысячи тонн (86,6 процента) сена, 420,8 тысячи тонн (139,7 процента) сенажа, 407,2 тысячи тонн (71,1 процента) силоса. Заготовлено 25,2 центнеров кормовых единиц (120 процентов к потребности).