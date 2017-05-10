Делегация Рязанской области приняла участие в форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза»

Как сообщает сайт регионального министерства образования и молодежной политики, представители Рязанской области приняли участие в работе всероссийского форума-диалога «Языковая политика: общероссийская экспертиза», который прошел вчера в Москве в рамках федеральной госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».

На форуме собрались руководители Федерального агентства по делам национальностей, Министерства образования и науки РФ, депутаты Госдумы ФС РФ, члены Совета Федерации РФ, представители региональных органов исполнительной власти, ученые-филологи, ведущие эксперты в сфере языковой политики и образования, преподаватели русского языка и языков народов России. Участники обсудили предложения по целому ряду актуальных вопросов. В их числе – создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, организации образовательного процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в регионах нашей страны.

В рамках форума-диалога прошло пленарное заседание, работали тематические секции. Заведующая кафедрой теории и методики социально-гуманитарного образования Рязанского института развития образования, кандидат педагогических наук Людмила Лагунова приняла участие в секции «Русский язык как традиционная основа взаимопонимания и сотрудничества народов России», которая была посвящена актуальным вопросам сохранения языкового разнообразия в России и выделения особого статуса русского языка.