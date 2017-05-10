Две школы Рязанской области вошли в Топ-500 лучших в Российской Федерации

Как сообщает сайт правительства области, рейтинг проводится при содействии министерства образования и науки РФ. В списке представлены школы, продемонстрировавшие высокие образовательные результаты в 2016-2017 учебном году.

От рязанского региона в Топ-500 вошли две школы областного центра: гимназия № 5 и школа № 14 с углубленным изучением английского языка. Главными критериями отбора являются результаты основных госэкзаменов этого года и всероссийской олимпиады школьников, в том числе количество призеров – представителей региона.

По словам губернатора Николая Любимова, в целях исполнения Майских Указов Президента РФ В.В. Путина, касающихся перевода детей на обучение в одну смену, в регионе строятся новые учебные заведения, проводится капитальный ремонт и реконструкция действующих школ, совершенствуется материально-техническая база. «Только в этом году введены в строй большие современные школы в микрорайоне Дашково-Песочня, селе Ильинка Скопинского района и селе Октябрьское Пронского района. После масштабной реконструкции открылась школа в селе Мосолово Рязанского района. Сейчас строятся еще два объекта в Захаровском и Александро-Невском районах. Таким образом, к концу этого года будет создано более 4,5 тысяч новых мест в школах», – сказал глава региона.