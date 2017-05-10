Волейболистки из Рязанской области завоевали «бронзу» межрегионального турнира

Соревнования были посвящены Дню учителя

Как сообщает сайт регионального минспорта, волейболистки скопинской спортшколы «Старт» завоевали бронзовые медали межрегионального турнира, посвященного Дню учителя. Турнир проходил в городе Мичуринске Тамбовской области. Волейболистки спортшколы «Старт» выступали в двух возрастных категориях: с 22 по 24 сентября проходили соревнования среди девушек 2003-2004 годов рождения, а с 29 сентября по 1 октября – среди девушек 2005-2006 годов рождения. По итогам соревнования волейболистки из Рязанской области 2003-2004 годов рождения заняли 9 место. Спортсменки младшей возрастной группы завоевали бронзовую награду турнира. Самой яркой и увлекательной стала игра за выход в финал между командами спортшколы «Старт» и командой из города Иваново, в которой скопинские волейболистки проиграли с минимальным отрывом в 2 очка. В матче за третье место наша команда встречалась со спортсменками из Нижнего Новгорода. Игра закончилась победой спортшколы «Старт» со счетом 3:2.