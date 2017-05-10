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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Волейболистки из Рязанской области завоевали «бронзу» межрегионального турнира

17:57 / Спорт
Соревнования были посвящены Дню учителя

Как сообщает сайт регионального минспорта, волейболистки скопинской спортшколы «Старт» завоевали бронзовые медали межрегионального турнира, посвященного Дню учителя. Турнир проходил в городе Мичуринске Тамбовской области. Волейболистки спортшколы «Старт» выступали в двух возрастных категориях: с 22 по 24 сентября проходили соревнования среди девушек 2003-2004 годов рождения, а с 29 сентября по 1 октября – среди девушек 2005-2006 годов рождения. По итогам соревнования волейболистки из Рязанской области 2003-2004 годов рождения заняли 9 место. Спортсменки младшей возрастной группы завоевали бронзовую награду турнира. Самой яркой и увлекательной стала игра за выход в финал между командами спортшколы «Старт» и командой из города Иваново, в которой скопинские волейболистки проиграли с минимальным отрывом в 2 очка. В матче за третье место наша команда встречалась со спортсменками из Нижнего Новгорода. Игра закончилась победой спортшколы «Старт» со счетом 3:2.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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