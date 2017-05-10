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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Музыкальный подарок к празднику получили рязанские педагоги

18:34 / Общество
Автор фото: Ольга Драган | Музыкальный подарок к празднику получили рязанские педагоги
Фото: Ольга Драган.

Сегодня, 4 октября, в преддверии Дня учителя в Рязанском дворце молодежи состоялся праздничный концерт. На него были приглашены заслуженные педагоги с большим стажем и те, кто в этом учебном году впервые начал работать учителем.

Собравшихся на учительский праздник поздравили заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева, министр образования и молодежной политики области Ольга Щетинкина, исполняющий обязанности главы администрации города Рязани Сергей Карабасов.

Лариса Крохалева обратила внимание на то, что в настоящее время в школах области работает совсем небольшой процент мужчин, но именно они для многих мальчишек являются примером.

Ольга Щетинкина, поздравляя педагогов, напомнила, что сегодня подводятся итоги всероссийского конкурса «Учитель года – 2017». «Нашу область представляла учитель русского языка и литературы Чулковской школы Скопинского района Анна Едунова. Ее урок, проведенный в рамках всероссийского конкурса, признан одним из самых лучших и получил высший балл», – сказала Ольга Щетинкина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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