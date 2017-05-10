Воспитанники спортшколы «Старт» Рязанской области вернулись с победой с легкоатлетических соревнований

Легкоатлеты спортшколы «Старт» победили открытом первенстве Узловского района Тульской области по легкой атлетике, посвященном памяти легендарных тренеров А.В. Титова и Н.М. Горбакова, сообщает сайт регионального минспорта. В беге на 100 метров в группе девушек 2003-2004 годов рождения на первую и вторую ступени пьедестала почета поднялись Валерия Соколова и Софья Васюхина. Обладательницей бронзовой медали на дистанции 800 метров стала Екатерина Никитина. При участии Таисии Болдовой квартет «стартовцев» был лучшим в эстафете 4х100 м, опередив девушек из Тулы, Узловой, Новомосковска, Алексино, Кимовска, Советска, Щекина.