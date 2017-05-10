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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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В Рязани с начала года к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли более 1300 человек

18:56 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, всего в этом году в Рязани прошло 350 контрольных рейдов, организованных с участием сотрудников силовых ведомств. Общая сумма административных штрафов превысила 1,32 миллиона рублей. Количество выявленных нарушений более чем на 60 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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