Как сообщает сайт администрации областного центра, всего в этом году в Рязани прошло 350 контрольных рейдов, организованных с участием сотрудников силовых ведомств. Общая сумма административных штрафов превысила 1,32 миллиона рублей. Количество выявленных нарушений более чем на 60 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
В Рязани с начала года к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли более 1300 человек
18:56 04.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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