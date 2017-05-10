В Рязани с начала года к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли более 1300 человек

Как сообщает сайт администрации областного центра, всего в этом году в Рязани прошло 350 контрольных рейдов, организованных с участием сотрудников силовых ведомств. Общая сумма административных штрафов превысила 1,32 миллиона рублей. Количество выявленных нарушений более чем на 60 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.