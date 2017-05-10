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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Рязанский регион намерен расширять переработку сельхозпродукции

19:23 / Экономика
Автор фото: Людмила Иванова | Рязанский регион намерен расширять переработку сельхозпродукции
Фото: Людмила Иванова.

Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов заявил в беседе с журналистами во время первого дня работы Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017».

По словам главы регионального минсельхоза, аграрии области научились получать стабильно хороший урожай. Теперь, как подчеркнул Дмитрий Филиппов, необходимо сделать так, чтобы все выращенное оставалось и перерабатывалось на рязанской земле.

 – «Золотая осень» – не просто площадка для демонстрации достижений сельского хозяйства, – отметил Дмитрий Филиппов. – Это хорошая возможность для налаживания деловых связей, выработки новых идей и поиска эффективных решений дальнейшего развития отрасли. Мы обсудили пути повышения качества и эффективности управления производством и сельхозкооперацией, современные подходы к маркетингу и выстраиванию отношений с потребителем, перспективы внедрения новых технологий и обеспечения роста рентабельности производства.

В качестве примера министр привел реализуемый в Рязанской области инвестпроект по производству комбикормов. Этот проект в виде макета был представлен на стендовой площадке Рязанской области в разделе «Регионы России».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 октября 2017 года
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