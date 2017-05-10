Экскурс в профессию

Школьники побывали на авиаремонтном заводе

Экскурсию на 360-й авиаремонтный завод для учащихся десятых классов школы №10 города Рязани для детей с речевыми проблемами организовал фонд «ПроДетство» в рамках своего проекта «Мир профессий».

Ребята познакомились с историей предприятия, которая начинается с мастерских в далеком Забайкалье. Именно там сложился костяк коллектива, переехавшего по распоряжению руководства страны в 1958 году в Рязань. А улица, на которой расположился завод, получила название Забайкальской.

Во время экскурсии старшеклассники посмотрели модели самолетов гражданской и военной авиации. Самый большой интерес у ребят вызвали макет летчика и его катапультируемое кресло. Открытием для них стали и бортовые самописцы, так называемые «черные ящики». Во-первых, они оказались оранжевого цвета, а во-вторых, несмотря на большой размер, разговоры пилота в них записываются на носитель, который тоньше человеческого волоса. Школьники побывали и в рабочих цехах, где смогли узнать о том, какие специалисты востребованы на предприятии и какое образование необходимо для работы здесь.

По мнению организаторов, такие экскурсии помогают ребятам больше узнать о Российской Армии, ее современном оснащении и вооружении, и определиться с будущей профессией.

Фонд «ПроДетство» благодарит заведующую музеем Надежду Михайловну Кострюкову за радушный прием. Экскурсия состоялась благодаря акции «Покупая пакет – ты помогаешь детям», которая проводится в супермаркетах сети «Булка с маслом», «Алфавит», «АССОРТИ» и «Сударушка».