Вдохновляясь шедеврами

В Рязанской городской библиотеке им. С.А. Есенина можно увидеть копии картин зарубежных и русских мастеров живописи

Не все рязанцы могут посетить Лувр в Париже, музей Прадо в Мадриде и Палаццо Питти во Флоренции, краковский музей Чарторыйских.

Именно в их залах хранятся бесценные полотна, с которых художник и телеоператор Александр Бредихин сделал копии. Естественно, картины на выставке в Рязани отличаются по размеру от подлинников. У Александра не было возможности остаться с шедеврами один на один на долгое время. Пришлось довольствоваться качественными фоторепродукциями или изображениями, выложенными в Интернете. На выставке «Класс копирования» можно увидеть копии живописных полотен Леонардо да Винчи, Брюллова, Батони, Айвазовского, Рафаэля, Сурбарана, Караваджо, Стобарта, Ян ван Мейера, ван Хонтхорста.

Известно, что самые выдающиеся мастера занимались копированием работ своих коллег, перед искусством которых они благоговели. Писатели тоже переписывают фрагменты великих текстов, чтобы на лучших образцах оттачивать свой стиль. Такими же задачами руководствуется Бредихин. «Для меня точное воспроизведение картин – это возможность прикоснуться к тайне творчества западноевропейских и русских мастеров, отточить собственную технику живописи и рисунка, открыть новые для себя цветовые нюансы. Для выполнения хорошей копии нужен точный рисунок и еще важно попасть в цвет. Чем больше деталей в картине, тем кропотливее работа. Не все нюансы удается повторить с филигранной точностью и что-то приходится иногда упрощать. Я стараюсь не привносить в картины мастеров своего настроения, ведь тогда это будет уже не копия. Мне хочется показать красоту оригинала, насколько это в моих силах. Возможно, посетители выставки захотят узнать об этих художниках больше, и моя выставка послужит отправной точкой для этого путешествия», – говорит художник.

Живописью Александр занимается с 1996 года, учился на факультете живописи Московского государственного областного университета, вступил в региональное отделение творческого Союза художников России. Живопись русских, итальянских, немецких, испанских мастеров помогает ему лучше изучить традиции реалистического направления в искусстве. Александр Бредихин – автор более десяти экспозиций. На этой выставке преобладают портреты. Александр признался, что это его любимый жанр. Морские пейзажи представлены картинами Айвазовского и Стобарта.