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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Тропой Сергея Есенина

Свыше 400 спортсменов и физкультурников вышло на старт состоявшихся в Рыбновском районе чемпионата области по полумарафону и 37-го по счету легкоатлетического пробега в честь великого русского поэта Сергея Есенина. В торжественном открытии соревнований приняли участие глава регионального министерства физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, заместитель главы администрации района Надежда Анисимова, глава администрации Рыбновского городского поселения Михаил Панфилов и эксперт федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Юрий Колдин.

Из хозяев победителями на дистанциях один, три и пять километров в своих возрастных группах стали Анна Котова из Михайлова, Екатерина Пугачева (село Костино), Борис Суровин из Рязани, Роман Рунов (поселок Октябрьский Михайловского района). В полумарафоне первыми финишировали: среди женщин – москвичка Ольга Трунова, Светлана Матюшенко и Любовь Новикова из Боровска, Ольга Чернова (Московская область), Екатерина Горшкова (город Старица) и рязанки Екатерина Жаркова, Анна Петровская, Любовь и Татьяна Сычевы. У мужчин первенствовали москвич Олег Климанов, Николай Дронов из Воронежа, Михаил Васильев (Зарайск), Анатолий Жданов из Электростали, Максим Нестеренко (Рыбное), рязанцы Данила Колокольцев, Андрей Ильиных, Виктор Прасковин, Олег Крапивин, Андрей Клинов, Денис Сидоров и Денис Барыкин.

Чемпионом области в полумарафоне с результатом 1 час 10 минут 21 секунда стал Андрей Клинов, чемпионкой финишировала Татьяна Сычева (1:22.58).

Яркий пример для подражания

Рекордное для Рязанщины количество команд – свыше ста – вышло на старт 23-го по счету Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Матчи проходят в областном центре, одновременно на четырех игровых площадках стадиона «Золотые купола». Болельщики всегда в курсе событий: о ходе поединка, авторах забитых голов по радио сообщает судья-информатор, результаты матчей моментально появляются на телеэкране, подробности встреч, интервью с лучшими футболистами находят место на сайте Кубка «Русской кожи» (РК любителей футбола). В отличной организации соревнований – большая заслуга руководителя проекта Михаила Жаркова и его многочисленных помощников. «Русская кожа» – пример для подражания организаторам других турниров.

Что касается чисто спортивной стороны соревнований, пожалуй, их главной интриги – претенденты на вечное хранение престижного Кубка сохраняют шансы на успех, идут к своей пятой победе в «Золотом кубке»: в группе «А» лидирует «Уютный дом – 62», в «С» впереди идет «Автоимпорт», в группе «В» команда «Арктика», несмотря на поражение от «Юниона», остается в группе лидеров.

В ветеранском турнире произошла сенсация. В матче против «Мечты» команда Ново-Рязанской ТЭЦ уступала (2:3), лишилась удаленного с поля игрока, осталась без вратаря, но сумела поединок свести к ничьей – 3:3. «Ново-Рязанская ТЭЦ» вместе с «УМВД» и «Притоком» сейчас уступает только «Атрону». У единоличного лидера тон задают президент Рязанского регионального футбольного союза, президент команды мастеров «Рязань» Дмитрий Малахов и Дмитрий Осокин, в последнем матче отметившиеся дублями в ворота соперников.

На призы Пановых

В Рязани, в спортивном зале специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Единство», состоялся межрегиональный юношеский турнир на призы заслуженного тренера России Юрия Панова и его сына – заслуженного мастера спорта Сергея Панова. Рязанская команда, которую тренирует Сергей Федоров, в первый день победила баскетболистов Тамбова (80:20), во второй – дружину Нижнего Новгорода (64:51). В заключительный день рязанцы провели два матча и в обоих одержали верх – над командой из Ярославля (66:49) и тульской ДЮСШ «Игровые виды спорта» (83:58). В итоге хозяева стали обладателями главного спортивного трофея. Лучшим игроком турнира был признан рязанец Алексей Ковердяев.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 175 (5462) от 05 октября 2017 года
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