Внеклассный час

Патриотическое воспитание детей и молодежи – одно из важных направлений деятельности префектуры

Начался учебный год. На территории Советского района – 18 общеобразовательных учреждений. С каждой из школ у районной префектуры есть совместный годовой план работы. Тесное сотрудничество не случайно: как поясняет префект Наталья Мельникова, патриотическое воспитание детей и молодежи – одно из направлений деятельности ведомства.

– Не первый год мы сотрудничаем с нашими школами, помогаем проводить спортивные праздники, развлекательные вечера, познавательные экскурсии. Большинство из них стали уже традиционными, школьники и родители ждут их, готовятся, а мы – стараемся привнести в годовой план что-нибудь новое, разнообразить событийный ряд внеклассной жизни, – рассказывает префект.

В прошедшем учебном году при активной поддержке префектуры в школах района прошло 24 спортивных состязания. Это были турниры по мини-футболу, стритболу, волейболу, хоккею. Акцент на командных игровых видах спорта также не случаен.

– Любой командный вид спорта сплачивает, учит конструктивному общению, чувству локтя. Кроме того, игровой спорт развивает творческие способности, – поясняет Наталья Мельникова.

Безусловно, спортивная направленность внеклассной работы позволяет оградить школьников от социальных болезней общества в том числе и от одной из самых опасных из них для молодежи – наркомании.

– Мы стараемся вовлечь наших подростков в профилактическую антинаркотическую работу. Для этого была разработана акция «Чистые стены», в ходе которой мы выявляем и закрашиваем на фасадах зданий надписи о контактах продажи наркотических веществ. В этой акции обязательно участвуют школьники, народные дружинники. С помощью ребят в этом году мы убрали более 150 таких надписей, – рассказала руководитель префектуры.

По ее словам, основная работа с молодежью в префектуре строится на положительных примерах. Одним из наиболее значимых событий стала акция «Герои нашего времени». Сотрудники префектуры организовали ряд встреч школьников с ветеранами и военнослужащими Рязанского училища ВДВ, где офицеры делились опытом, своим видением роли каждого гражданина в защите Родины, ее благополучии.

Большое внимание префектура уделяет сохранению отечественной истории. Так, в акции «Неизвестные истории боевого быта», посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году приняли участие учащиеся десяти школ района.

– План работы с общеобразовательными учреждениями района на этот год почти готов. Многие события в нем остались с прошлого года. Есть и новшества. Мы открыты для предложений педагогов, детей, родителей. Сделать жизнь наших детей насыщенной интересными, развивающими событиями – общая задача, – говорит Наталья Мельникова.

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