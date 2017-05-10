Генеральная уборка

Префектура района приглашает рязанцев принять участие в подготовке города к зиме

В областном центре объявлен месячник осеннего благоустройства. В Советском районе сформирован штаб для оперативного решения вопросов по управлению и координации работ, связанных с подготовкой и проведением месячника. Начальником штаба назначена префект района Наталья Мельникова. Работы предстоит много.

– Завтра состоится совещание с руководителями 120 предприятий и организаций независимо от форм собственности по вопросам совместной работы во время проведения месячника. Мы будем рекомендовать организовать уборку закрепленных за предприятиями территорий. Проведение общегородских субботников по очистке и благоустройству дворов, парков, скверов и других территорий города, запланировано на 7, 10 и 21 октября, – сообщила Наталья Мельникова.

По словам префекта, в период проведения месячника контроль за соблюдением Правил благоустройства территории будет повышен.

– Мы приглашаем горожан выйти на субботники и навести чистоту и порядок в своих дворах, подъездах, на детских площадках. Пусть город встретит зиму в чистоте, – говорит префект.

За помощью и необходимым для участия в субботниках инвентарем можно обращаться в префектуру района, управляющие компании.