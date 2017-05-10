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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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За безопасность в ответе каждый

00:01 / Город и мы
Работа, направленная на предупреждение пожаров, активизирована
За безопасность в ответе каждый

По данным регионального управления МЧС России, до 70% всех пожаров, происходящих в областном центре, приходится на жилой сектор. При этом в 80% случаях виновными в возгорании оказываются люди. Поэтому контроль за пожарной безопасностью в домах, особенно частного сектора, не ослабевает, разноплановую работу в этом направлении ведут в том числе и сотрудники районной префектуры.

– Осень – всегда сложный с точки зрения противопожарной безопасности период. Рязанцы стараются адаптироваться к понижению температуры, больше пользуются нагревательными приборами. В этой ситуации особый риск возникновения пожара там, где электрическая проводка недостаточно надежна для современных бытовых приборов. Речь, в первую очередь, о частных домах. Поэтому наши регулярные противопожарные рейды начинаются с осмотра этих домовладений, разговора с жильцами, – рассказывает префект Наталья Мельникова.

Отметим, что на территории Советского района частный сектор занимает значительную долю от всего жилого фонда. При этом особое внимание уделяется поселку Солотча, где от случайного пожара могут пострадать лесные угодья. За весенне-летний период сотрудники префектуры совершили 15 подворовых обходов жителей Солотчи и домовладельцев поселка Борки, раздали 500 памяток и листовок с информацией о том, как не допустить пожар. По словам Натальи Мельниковой, большую помощь в этой работе оказывают народные дружинники. С их участием были выявлены места несанкционированного складирования мусора.

– Например, только за период весеннего месячника благоустройства города мы вывезли со своей территории 3000 кубометров мусора и отходов, а также более 600 кубометров веток, – пояснила префект.

С наступлением осени работа, направленная на предупреждение пожаров, активизировалась. В первую очередь сотрудники префектуры обошли хозяйства с печным отоплением, уделяя особое внимание социально неблагополучным категориям граждан, лицам преклонного возраста.

Наталья Мельникова уверена, что уберечь от пожара жилье и своих близких – в силах каждого.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 175 (5462) от 05 октября 2017 года
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