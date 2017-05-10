О труде, хлебе и искусстве

рассказывают конкурсные работы рязанских учащихся

В институте развития образования подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. По словам куратора регионального проекта Ольги Лариной, Рязанская область 3-й год участвует в конкурсе, который проходит в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Проведены итоги 3 этапов. Лучшие работы будут направлены в Москву для участия в заключительном туре.

В 2017 году четырем группам учащихся предлагалось выбрать одну из семи тем: «Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе»; «Приведи в порядок свою планету»; «Именно в труде, и только в труде велик человек»; «Только у здоровой нации есть будущее»; «Искусство есть посредник того, что нельзя высказать»; «Юбилеи российских писателей»; «Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины».

Жанр участники также выбирали по своему усмотрению. Кто-то писал сказку, кому-то показалось интереснее эссе, очерк или письмо.

Всего на конкурс было прислано 97 работ из 29 муниципальных образований: сочинения учащихся школ, учреждений среднего профессионального образования и учреждений для детей с ограниченными возможностями.

В числе победителей, чьи работы будут отправлены на всероссийский этап конкурса, Елизавета Полякова – учащаяся школы № 50, г. Рязани (учитель Г.В. Мазурова), написавшая сказку «Как Динка с хлебом знакомилась»; Александра Краснова (лицей № 52, учитель О.В. Лукутина) – автор рассказа «Немой». В числе победителей эссе «Все в мире – кружащийся танец», написанное старшеклассницей школы № 73 Ксенией Волгиной (преподаватель Л.В. Родина) и рассказ учащейся Рязанского политехнического колледжа Елены Лазутиной «Якорек из 6 букв» (преподаватель Н.В. Новичкова).