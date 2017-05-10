Найти и… перевоспитать

Одним из главных событий осени, никак не связанных с официальной повесткой дня, для меня стала, увы, громкая новость о вандализме в московском парке «Зарядье». Напомню, за первые три дня работы чудо-парка, появившегося среди высоток в центре Москвы, возле Кремля, посетителями были вытоптаны и выкопаны десять тысяч редких растений!

Кто только не давал своих оценок и комментариев по поводу случившегося: политики, психологи, пользователи соцсетей. Лейтмотив: вот и делай после этого что-то хорошее для наших людей… Уровень культуры соотечественников оставляет желать лучшего, мы способны только на разрушение, у каждого сызмальства сидит в мозгах установка: «тащи, что плохо лежит». Честное слово, обидно. В продолжение темы вспоминаются повсеместные случаи вандализма на цветочных клумбах нашего родного города Рязани. Насколько все-таки типично такое поведение наших сограждан?

Интересен официальный комментарий администрации «Зарядья»: нанесенный ущерб – это всего лишь один процент от общего числа посадок. «Наша официальная позиция такая: повреждение растений было связано исключительно с большим наплывом посетителей... Я уверен, что подавляющее большинство людей не хотело нанести какой-то сознательный ущерб», – заявил в интервью «Новой газете» директор парка Павел Трехлеб. Поразительна разница в оценке ситуации с разных сторон: от шквала эмоций, ярости и гнева до абсолютно спокойного, взвешенного тона. Мне кажется, с такого ухода от крайностей и уважительного взгляда на окружающих и начинается очень сложный и длительный процесс, о котором в связи с происшествием упоминали многие, – процесс изменения сознания людей, воспитания иного уровня культуры, иного отношения к пространству вокруг…

В этих размышлениях о «Зарядье» меня и застиг звонок из дальней клепиковской деревни Норино. Группа активных жителей сообщала о продолжении истории, за которой наша газета следит с зимы. Пример в своем роде уникальный: исключительно стараниями сельчан это место обещает стать примечательной точкой на карте Рязанской области. Восстановив сперва часовню над древним святым источником, неравнодушные жители близлежащих деревень пошли дальше, решив спасти от вырубки лесное урочище поблизости. После их обращения на место выехала группа ученых-естественников из Рязанского госуниверситета. Они провели комплексное экологическое обследование территории, выявили там редкие виды растений и животных и предложили организовать памятник природы регионального значения «Норинский лес».

В сентябре прошли общественные слушания по данному вопросу, на которых предложение было одобрено. Казалось бы, остается хлопать в ладоши и праздновать победу, тем не менее горстку сельских активистов не покидают грустные мысли... Не укладывается в уме высказанное на слушаниях рядом земляков. Пока чиновники природоохранного ведомства дивятся народной инициативе «снизу», люди, родившиеся и всю жизнь прожившие в этих краях, ходившие в лес за грибами и ягодами, легко машут рукой: «А пускай вырубают!». Конечно, равнодушие и пассивность из общества не изжить, но столкнуться с непониманием там, где ожидаешь увидеть союзников, мягко говоря, неприятно. Эта разобщенность в самых основных вопросах устройства сельской жизни препятствует развитию, остужает созидательный пыл, заставляет тратить силы на пустяки…

Человеческое сознание – тяжело поддающийся перекрою материал. Надеяться на быстрые перемены нельзя. Тем не менее рассчитывать на качественные, глубокие изменения жизни вокруг можно, идя только этим путем. Вот дает же свои результаты, несмотря на все трудности, развитие демократии в отдельно взятой деревне. А руководство «Зарядья», заметьте, после ЧП не выразило сожалений о том, что не установило ограждений и барьеров для посетителей. Запретам там места не будет. При такой свободе и доверии придется учиться отвечать тем же, относиться к среде своего обитания культурно, по-хозяйски, творчески.