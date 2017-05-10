Уважаемые работники сферы образования Рязанской области, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с Днем учителя!

В этот день в каждой школе звучат слова поздравлений в адрес любимых преподавателей, а выпускники разных лет тепло вспоминают своих наставников, которые вложили все свои силы, душу и талант в воспитание молодого поколения.

Перед системой образования Рязанской области сегодня стоят важнейшие задачи, направленные на повышение качества обучения и конкурентоспособности выпускников, квалификационного роста педагогов, престижа профессии. Уверен, что все они будут успешно решены. Рязанский учительский корпус отличают безграничная преданность делу, инициативность, высокая духовность и любовь к детям. Наши педагоги умело сочетают лучшие традиции отечественного образования с новейшими методиками обучения. Их мастерство подтверждается высокими результатами ЕГЭ, которые ежегодно демонстрируют старшеклассники, а также победами на престижных профессиональных конкурсах и многочисленными государственными наградами.

Развитие образования, повышение социального статуса педагога было и остается одним из приоритетных векторов работы регионального правительства. Регион продолжит неукоснительно исполнять Майские Указы Президента РФ, участвовать в федеральных проектах, позволяющих строить новые школы, совершенствовать материально-техническую базу действующих учебных заведений, создавать современную спортивную инфраструктуру для того, чтобы дети в Рязанской области получали качественные знания и востребованные профессии, росли здоровыми и крепкими.

В день праздника желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения в работе!

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Уважаемые учителя, работники сферы образования!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Обучение и воспитание подрастающего поколения российских граждан – ваша ежедневная работа, от которой во многом зависит будущее нашей страны, нашего родного края. Высокой культурой, максимальной самоотдачей, индивидуальным подходом к каждому ученику вы даете детям нужные знания, нравственные ориентиры, помогаете им реализовать свои способности и таланты, стать востребованными, конкурентоспособными специалистами.

В регионе реализуются меры по повышению социального статуса учителя, созданию условий для профессионального роста педагогов, укреплению материально-технической базы школ, внедрению современных подходов в обучении.

В образовательных учреждениях Рязанской области сосредоточен огромный интеллектуальный и творческий потенциал. Здесь работают настоящие профессионалы, талантливые, целеустремленные люди. Среди вас немало обладателей правительственных наград, почетных званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов.

Огромное спасибо вам, дорогие педагоги, за ваше неравнодушие, ответственность, за то, что в дело своей жизни вы вкладываете теплоту своей души.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли, которые не только внесли огромный вклад в развитие региональной системы образования, но и передали свои поистине бесценные опыт и знания нынешним педагогам – достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

В этот торжественный день желаю вам терпения, гордости за своих учеников, успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия!

Председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»

А.В. Фомин