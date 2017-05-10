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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Армейский призыв – «Первый в Росгвардии»

00:01 / Общество
Губернатор Николай Любимов принял участие в военно-патриотической акции Первого канала
Автор фото: Дмитрий Осинин | Армейский призыв – «Первый в Росгвардии»
Фото: Дмитрий Осинин.

Акция прошла в подмосковной Балашихе, в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского, где проходят службу более 40 солдат-срочников и контрактников из Рязани. Примечательно, что первая акция в декабре 1997 года проводилась здесь же, в дивизии Дзержинского. Тогда проект назывался «Первый в армии». 12 бойцов из этой части стали Героями Советского Союза, а 18 – Героями России.

Вместе с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и директором Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Виктором Золотовым (к слову, он – наш земляк, родом из Сасовского района) губернатор Николай Любимов возложил цветы к памятнику павшим воинам ОДОН.

Выступая на плацу дивизии на празднике перед военнослужащими и «звездами» Первого канала, Николай Любимов отметил важность и социальную значимость акции, рассказал о том, как патриотов растят в Рязани и о традициях столицы ВДВ.

Командование дивизии объявило благодарность губернатору Николаю Любимову и правительству области за постоянное внимание к армии и вопросам патриотического воспитания граждан.

Сегодня же Николай Любимов встретился за чашкой чая с военнослужащими, призванными в части Росгвардии из Рязанской области, и их родителями, которым он помог добраться к месту службы их сыновей.

Бойцы поинтересовались, чем увлекается Николай Любимов в свободное от работы время, как он относится к службе в армии и был ли в этом году в Константинове Сергей Безруков. Николай Викторович рассказал ребятам о том, как сегодня развивается Рязанская область.

Главная задача, по словам Николая Любимова, – удержать молодежь в регионе, а для этого нужно развивать промышленность, социальную сферу, делать все для того, чтобы жить и работать на Рязанщине было комфортно.

На встрече с губернатором за чашкой чая бойцы рассказали о своей службе, а он подарил им рязанские сувениры. Командование соединения выразило Николаю Любимову благодарность за качественную подготовку призывников к военной службе.

После чаепития Николай Любимов пообщался с журналистами. Вот что он рассказал:

– Замечательная инициатива Первого канала, больше 20 лет она осуществляется. С одной стороны, она показывает армейские будни наши солдат и офицеров. Демонстрируется современная военная техника, виден настрой служить Родине. Те, кто смотрит эти сюжеты по телевизору, испытывают гордость за армию, кто-то меняет свое ранее негативное отношение к ней и уже с охотой идет на службу. А те, кто служит, знакомятся с журналистами Первого канала, получают от них подарки. Акция прошла эмоционально, живо, красиво, неформально. Думаю, что эта встреча и телевизионщикам, и военным запомнится на всю жизнь.

На нашу встречу с военнослужащими, призванными на службу из Рязанской области, важно было привезти частицу Родины, сказать хорошие, добрые слова, ответить на вопросы, чтобы они чувствовали, что о них помнят и заботятся, ждут их дома.

Не менее значима была встреча с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и руководителем Федеральной службы Национальной гвардии Российской Федерации Виктором Золотовым. С Виктором Васильевичем мы говорили о Рязани, потому что он наш земляк – из Сасовского района. Мы пригласили его приехать в Рязанскую область, и он планирует этот приезд. С Константином Эрнстом мы говорили о будущих проектах Первого канала на рязанской земле. Приглашение провести в 2018 году акцию и приурочить ее к 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова гендиректор Первого канала с удовольствием принял. Мы постараемся провести съемки не только на территории училища, но и сделать этот праздник общегородским.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 175 (5462) от 05 октября 2017 года
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