Начала работу комиссия по присуждению премий Губернатора Рязанской области за большой личный вклад в развитие Рязанской области

Премии Губернатора Рязанской области присуждаются Губернатором Рязанской области в 10 следующих номинациях:

за большой личный вклад в развитие Рязанской области в сфере государственного строительства и местного самоуправления;

за большой личный вклад в развитие Рязанской области в сфере сельского хозяйства, природопользования;

за большой личный вклад в развитие Рязанской области в сфере промышленности, науки, связи;

за большой личный вклад в развитие Рязанской области в сфере строительства;

за большой личный вклад в развитие Рязанской области в сфере транспорта, дорожного хозяйства;

за большой личный вклад в развитие Рязанской области в сфере образования, молодежной политики;

за большой личный вклад в развитие Рязанской области в сфере здравоохранения;

за большой личный вклад в развитие Рязанской области в сфере культуры;

за большой личный вклад в развитие Рязанской области в сфере средств массовой информации;

за большой личный вклад в развитие Рязанской области в сфере физической культуры и спорта.

Перечень документов определен постановлением Губернатора Рязанской области от 04 октября 2017 г. № 99-пг. Материалы принимаются по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 30.

Телефоны для справок: (4912) 29-04-57, (4912) 29-04-55, (4912) 29-06-61.