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Главная страница / Рязанские новости / 05 октября 2017 года
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Победы по осени считают

00:01 / Из официальных источников
Автор фото: Людмила Иванова | Победы по осени считают
Фото: Людмила Иванова.

Открылась крупнейшая в России агропромышленная выставка «Золотая осень-2017». Представителей агропромышленного комплекса приветствовал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В форуме принимает участие делегация сельхозтоваропроизводителей Рязанской области.

«Золотая осень» – главный аграрный форум страны на протяжении 18 лет. В этом году выставка проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ. В торжественном открытии приняли участие министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, представители АПК регионов страны, отраслевых ведомств, бизнес-сообщества, финансово-кредитных организаций.

Приветствуя собравшихся, Дмитрий Медведев заявил, что власти РФ будут стремиться увеличить объем господдержки сельского хозяйства в 2018 году по сравнению с текущим годом. По словам премьер-министра, успехи страны в производстве сельскохозяйственной продукции и увеличении экспорта связаны с господдержкой сектора АПК. В этом году она составила 242 млрд. рублей.

– Средства очень значительные, и, признаем прямо, эффективность этих средств налицо, – сказал Дмитрий Медведев. – И в следующем году мы будем стараться, чтобы уровень поддержки не просто сохранился, но и был увеличен. Такие параметры в государственный бюджет уже заложены.

Дмитрий Медведев поздравил гостей и участников выставки с наступающим Днем работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности. По традиции в преддверии праздника премьер вручил государственные награды и почетные звания лучшим работникам отрасли. Звания «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» была удостоена представительница Рязанской области – старший мастер ОАО «Старожиловский молочный комбинат» Вера Байкина, которая проработала на предприятии 23 года. Александр Ткачев в своем выступлении сообщил о достижении рекордных показателей в этом году по производству зерна, мяса, молока, тепличных овощей и вылову рыбы.

– Позитивная динамика в сельском хозяйстве, на которую не влияют даже природные катаклизмы, говорит о том, что экономические рычаги, стимулирующие развитие АПК, отработаны и эффективны. Впереди нас ждет огромная работа. Я уверен, что при имеющемся уровне государственной поддержки отрасль ежегодно будет демонстрировать стабильный рост, – сказал Александр Ткачев.

Экспозиция Рязанской области включает 30 брендов молочной, кондитерской и хлебобулочной продукции. На площадке представлены макеты двух инвестпроектов: ООО «Рязанские комбикорма» и ООО «Вакинское Агро», а также инновационные разработки рязанских ученых. В разделе «Животноводство и племенное дело» рязанцы демонстрируют лучшие породы крупного рогатого скота и овец, также представлены разработки в области генетики и разведения лошадей. На конкурсную программу «За производство высококачественной пищевой продукции» от региона представлены продукты 16 крупных и малых перерабатывающих предприятий региона. В конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» со своими проектами примут участие Касимовский район, Благовское сельское поселение и СПК «Нива» Александро-Невского района. Рязанская делегация принимает участие в деловой программе выставки. Ее центральным мероприятием является агро-бизнес-форум «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост». Обсуждаются вопросы конкурентоспособности российского АПК, государственного стимулирования переработчиков, повышения доходности производителей продовольствия. Итоги первого дня работы форума прокомментировал губернатор Николай Любимов. По его словам, АПК – один из самых сильных секторов экономики региона.

– Наши аграрии успешно осваивают импортозамещение, расширяют производство, активно осваивают новые рынки сбыта. Хозяйствам оказывается вся необходимая поддержка. Приоритетом пользуются предприятия, которые внедряют современные технологии, вводят новые мощности, открывают дополнительные рабочие места, производят качественную и востребованную продукцию, – подчеркнул губернатор.

В числе основных задач по развитию отрасли он назвал наращивание объемов инвестиций, в том числе в развитие перерабатывающей промышленности с тем, чтобы все полученное сырье перерабатывалось на территории региона.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 175 (5462) от 05 октября 2017 года
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