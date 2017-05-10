Шаг в будущее

Сегодня – День учителя

А вчера в школе № 34 чествовали лучших педагогов города Рязани. С профессиональным праздником учителей поздравили и вручили им заслуженные награды и благодарности представители региональной и городской властей.

«Ваша профессия, наверное, самая лучшая, – отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева. – Желаю каждому из вас благодарных детей, понимающих родителей и мудрых руководителей».

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, вручая награды, сказала: «Однажды, выбрав этот путь, вы идете по нему, несмотря ни на какие трудности. Без учителей нет будущего, а значит будущее в ваших руках». Ольга Щетинкина поделилась с собравшимися хорошей новостью, что рязанские гимназия № 5 и школа № 14 с углубленным изучением английского языка вошли в Топ «500 лучших школ России». Главными критериями отбора являлись результаты основных государственных экзаменов этого года и всероссийской олимпиады школьников, в том числе количество призеров – представителей региона.

Поздравляя педагогов, Ольга Щетинкина обратила внимание, что во всероссийском конкурсе «Учитель года-2017» нашу область представляла учитель русского языка и литературы Чулковской школы Скопинского района Анна Едунова. «Ее урок, проведенный в рамках всероссийского конкурса, признан одним из самых лучших и получил высший балл», – сказала Ольга Щетинкина.

Вчера же в Рязанском дворце молодежи состоялся праздничный концерт. На него были приглашены заслуженные педагоги с большим стажем и те, кто в этом учебном году впервые начал работать учителем.

Татьяна Малышева, Анна Ванюкова, Анастасия Савельева, Анна Долматова, Наталья Маханова и Юлия Крамсакова (на снимке) – выпускницы Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Они только в этом учебном году стали работать педагогами в школе № 75 города Рязани. «Очень рада, что работаю в этой школе, – отметила Анастасия Савельева. – Ведь она новая, здесь открыты большие перспективы для развития. С детьми работать всегда хотела, потому что перед глазами был хороший пример – мама-учитель».

Не только в городские школы начали приходить работать учителя, но и в сельские. Привлечению молодежи в отрасль способствует предоставление молодым педагогам единовременных выплат и грантов, развитие системы профессиональных конкурсов, доплаты на муниципальном уровне.

Развивается и модернизуется постепенно материально-техническая база школ. В этом году введены в строй большие современные школы в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани, селе Ильинка Скопинского района и селе Октябрьское Пронского района. После масштабной реконструкции открылась школа в селе Мосолово Шиловского района. Сейчас строятся еще две школы в Захаровском и Александро-Невском районах.