Вести районов

МИХАЙЛОВ. Коллектив поликлиники Михайловской ЦРБ пополнили молодые доктора: терапевт Арина Вильдейс и оториноларинголог Федор Лузгин – выпускники РязГМУ имени академика И.П. Павлова, обучавшиеся там по целевому направлению. В медицинском учреждении – обновление. В прошлом и этом году для больницы было поставлено техники и оборудования на сумму более 1 млн. рублей, закуплено два автомобиля «скорой медицинской помощи», произведен ремонт сельских ФАПов. Для четырех медиков-специалистов приобретено благоустроенное жилье. Решается также и кадровый вопрос. Двадцать пять выпускников общеобразовательных школ района получают среднее специальное медицинское образование, а двадцать – высшее профессиональное, причем студенты и ординаторы осваивают профессии окулиста, анестезиолога-реаниматолога, детского врача и психиатра.

ШАЦК. В райцентре прошла традиционная сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Наш урожай». Практически все сельские поселения стали участниками этого сельскохозяйственного праздника. Например, из Желанного привезли не только овощи и фрукты с личных подсобных хозяйств, соленья и варенья, но и другие дары природы – грибы, сушеные лекарственные травы, даже облепиховое масло сами приготовили – его жители райцентра раскупили в считаные часы.

КАСИМОВ. Одним из направлений лечебно-трудовой реабилитации в Елатомском психоневрологическом интернате является работа на приусадебном участке. Под грамотным руководством инструкторов получатели социальных услуг выращивают различные овощные культуры. В середине сентября проживающие собрали урожай капусты, гороха, лука, моркови и кабачков. Затем все силы были брошены на уборку картофеля и свеклы. Урожай поступил в столовую интерната.

КАДОМ. Став победителем всероссийского конкурса «Активное поколение» и получив грант на реализацию проектов на территории муниципальных районов, Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения успешно завершил свой проект «Ветеранский дворик». На открытии присутствовал глава администрации района А.П. Кочетков. Построенная многофункциональная летняя площадка «Ветеранский дворик» с крытой верандой и скамейками станет центром досуга и творческой деятельности получателей социальных услуг.

РЫБНОЕ. В райцентре на улице Большой продолжается благоустройство парка. На днях там подключили электричество. Теперь место ночью заиграло новыми красками. Сейчас ведется укладка дорожек, в дальнейшем их будут утрамбовывать и приводить в порядок. В местах для выгула собак поставят специальные элементы: бревно, колеса, урны.