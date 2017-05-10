Сияние умного слова

На открытии фестиваля национальной книги «Читающий мир» наградили победителей конкурса «Книга года»

Скромно и изящно переливаются холодные стеклянные грани. Призы для лучших издательств, выбранных на конкурсе «Книга года-2017», выстроились в ряды и ждут, когда попадут в руки счастливых владельцев.

В этот раз издательства отметили за книги о якутских украшениях, космонавтах, экологии... И особенно отрадно, что несколько «стеклянных бриллиантов» останутся в Рязани. Областное отделение Союза журналистов России получает награду в специальной номинации «Спасибо за Победу!» за книгу «К штыку приравняли перо». Также в нашем городе вышел памятный фотоальбом «Национальный парк «Мещера» – его отметили в спецноминации «Природа и человек в научно-популярной литературе (к Году экологии в России)». Обе книги выпустило НП «Голос губернии», отпечатаны они в Рязанской областной типографии. Чествование лучших книгоиздателей – яркая, но далеко не единственная грань третьего межрегионального фестиваля «Читающий мир».

День открытия фестиваля в областной библиотеке имени Горького начинается со всероссийской конференции: библиотекари обсуждают вопросы ценности чтения для современного человека. В это время на всех этажах скрипит картон и шелестят страницы – это сотрудники издательств готовятся к выставке-ярмарке.

На якутском стенде – красочные тома о животноводстве со старинными фотографиями и забавные книжки-игрушки со звуком. Герой одной из них, жеребенок, встречает разных животных, и маленький читатель может нажимать на кнопки с веселыми мордочками героев и слушать, что они говорят – на родном наречии, разумеется.

А башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой прислало среди прочих сборник сказок братьев Гримм. Составитель Алсу Хамматова показывает оригинальные немецкие тексты и дополняет их собственными русскими и башкирскими переводами, а также фотоколлажами с кукольными персонажами. Словом, на ярмарке можно найти что угодно – вплоть до библиографических редкостей.

– Мы переиздали труд ученого XIX века Серафима Автократова «Учебник психологии» – эта книга выходила лишь в 1866 году, – рассказывает заместитель директора ивановского издательства «Роща» Наталья Соколова. – Я сама много лет занимаюсь прикладной психологией и знаю, что Автократов изложил свои философские идеи по этой теме задолго до появления работ Карла Юнга и других всемирно известных исследователей. А другую нашу редкость – сборник русских сказок «Старая погудка на новый лад» – мы будем презентовать отдельно в один из фестивальных дней. Эта книга XVIII века имелась даже в личной библиотеке А.С. Пушкина.

Помимо ярмарки, организаторы приготовили массу ежедневных интересных встреч – мастер-классов для детей, общения с поэтами и писателями, музыкальных программ. И, конечно же, не забыли об оформлении.

Каждый гость фестиваля без труда сможет унести отсюда красивые и забавные фотографии. Чего стоит только фотозона у памятника Максиму Горькому! Устраиваешься удобно на скамеечке, а напротив восседает профессор в очках и академической шапочке, полностью собранный из старых книг. Вместо носа у ученого человека, кстати, тоже книжица – и не какая-нибудь, а про Рязань.

Посетителей прибавляется, и гости спешат за редкими книгами или рассматривают книжные иллюстрации на выставке на втором этаже. В это время внизу собираются студенты РГУ имени Есенина – члены национальных диаспор. Ребята знают стихотворения поэта и на родном, и на русском языках. Юноша с выражением читает фрагмент из «Письма к женщине» Сергея Есенина – после церемонии открытия роскошно изданный сборник «Поэтический букет» со стихами на русском и таджикском языках представят всем желающим.

И вот церемония начинается. Работников издательской сферы и гостей фестиваля приветствуют директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, и.о. министра культуры и туризма региона Ольга Голева, председатель комитета Рязанской областной Думы по экономическим вопросам Татьяна Гусева и другие. Доктор филологических наук, профессор, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова напоминает гостям праздника, что совсем недавно в регионе прошла международная конференция «Сергей Есенин в диалоге национальных культур». «Мы снова увидели, что поэзия и книга объединяют наши народы. Есенин завещал нам дружить – сохраним же этот завет!», – призывает Ольга Ефимовна. А председатель миссионерского отдела Рязанской епархии, протоиерей Арсений Вилков обращает внимание гостей, что важно не просто читать, но и тщательно отбирать самые полезные книги.

«Читающий мир» проводится в формате фестиваля национальной книги с 2015 года. До 7 октября гостей будут ждать на площадках для творчества, игр и дискуссий. Также любой посетитель сможет приобрести издания на ярмарке и передать их в дар библиотеке рязанского Центра образования «Дистанционные технологии». Полную программу фестиваля и расписание работы площадок можно найти на сайте областной библиотеки имени Горького. Спешите стать частью удивительного читающего мира!