Нити Арена
05:05 МСК
Пятница
06 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
143

В Рязанской области рыбаки соберутся на последние в сезоне соревнования

09:00 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, кубок Рязанской области по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля донной удочкой» пройдет 14 и 15 октября на правом берегу озера Марьинка, расположенного у села Шумашь Рязанского района. Это соревнование станет последним в сезоне, поэтому организаторы рассчитывают на участие большого количества команд из разных регионов страны. Для опытных спортсменов это хорошая возможность улучшить свой результат и подняться в таблице всероссийского рейтинга, а для начинающих – шанс увидеть в деле лучших спортсменов и перенять опыт у чемпионов и обладателей Кубков России и различных областей.

Программа соревнований:

14 октября, суббота.

Первый тур.

07:00 - 07:40 - Регистрация участников.

07:40 - 08:00 - Жеребьевка зон и секторов первого тура.

08:00 - 08:30 - Построение участников. Торжественное открытие соревнования.

08:30 - Первый сигнал - Вход в сектор, начало подготовки.

09:00 - 9:30 - Второй сигнал - Проверка прикормки.

10:00 - Третий сигнал - Старт (начало ловли).

14:55 - Четвертый сигнал - Пять минут до финиша.

15:00 - Пятый сигнал – Финиш первого тура.

15:00 - 16:00 - Взвешивание уловов и подведение итогов первого тура.

15 октября, воскресенье.

Второй тур.

07:00 - 7:30 - Жеребьевка зон и секторов второго тура.

07:30 - Первый сигнал - Вход в сектор, начало подготовки.

08:00 — 08:30 - Второй сигнал - Проверка прикормки.

09:00 - Третий сигнал - Старт (начало ловли).

13:55 - Четвертый сигнал - Пять минут до финиша.

14:00 - Пятый сигнал – Финиш.

14:00 - 15:00 - Взвешивание уловов и подведение итогов соревнования.

15:00 - 16:00 - Награждение победителей, торжественное закрытие соревнования.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Спортивный курьер

Воспитанники спортшколы «Старт» Рязанской области вернулись с победой с легкоатлетических соревнований

Волейболистки из Рязанской области завоевали «бронзу» межрегионального турнира

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:59
Дорожно-ремонтная кампания в Рязани близится к завершению
17:55
Рязанка побывала на могиле отца, погибшего в Сталинградской битве
17:46
Корпоративная газета «День за днем» из Рязанской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия»
17:23
В Рязанской области в прошлом месяце подешевел аспирин и подорожал анальгин
16:59
Рязанские футболисты в Астрахани встретятся с местным «Волгарём»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы