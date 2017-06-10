В Рязанской области рыбаки соберутся на последние в сезоне соревнования

Как сообщает сайт регионального минспорта, кубок Рязанской области по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля донной удочкой» пройдет 14 и 15 октября на правом берегу озера Марьинка, расположенного у села Шумашь Рязанского района. Это соревнование станет последним в сезоне, поэтому организаторы рассчитывают на участие большого количества команд из разных регионов страны. Для опытных спортсменов это хорошая возможность улучшить свой результат и подняться в таблице всероссийского рейтинга, а для начинающих – шанс увидеть в деле лучших спортсменов и перенять опыт у чемпионов и обладателей Кубков России и различных областей.

Программа соревнований:

14 октября, суббота.

Первый тур.

07:00 - 07:40 - Регистрация участников.

07:40 - 08:00 - Жеребьевка зон и секторов первого тура.

08:00 - 08:30 - Построение участников. Торжественное открытие соревнования.

08:30 - Первый сигнал - Вход в сектор, начало подготовки.

09:00 - 9:30 - Второй сигнал - Проверка прикормки.

10:00 - Третий сигнал - Старт (начало ловли).

14:55 - Четвертый сигнал - Пять минут до финиша.

15:00 - Пятый сигнал – Финиш первого тура.

15:00 - 16:00 - Взвешивание уловов и подведение итогов первого тура.

15 октября, воскресенье.

Второй тур.

07:00 - 7:30 - Жеребьевка зон и секторов второго тура.

07:30 - Первый сигнал - Вход в сектор, начало подготовки.

08:00 — 08:30 - Второй сигнал - Проверка прикормки.

09:00 - Третий сигнал - Старт (начало ловли).

13:55 - Четвертый сигнал - Пять минут до финиша.

14:00 - Пятый сигнал – Финиш.

14:00 - 15:00 - Взвешивание уловов и подведение итогов соревнования.

15:00 - 16:00 - Награждение победителей, торжественное закрытие соревнования.