Рязанцев приглашает на прогулку главный эндокринолог регионального минздрава

Как сообщает портал УЗРФ, в воскресенье, 8 октября, в ЦПКиО пройдет очередная акция «Прогулка с врачом». Ее проведет заведующий эндокринологическим отделением ОКБ, главный внештатный эндокринолог регионального минздрава Михаил Кузин.

Все желающие смогут рассчитать индекс массы тела, измерить свой вес, пульс, артериальное давление, получить рекомендации специалиста, а также задать ряд вопросов о здоровом образе жизни, вредных привычках, занятиях физической культурой, правильном режиме дня и гигиене полости рта.

Акция «Прогулка с врачом» направлена на популяризацию ходьбы как самого легкого и доступного метода профилактики болезней сердца и сосудов. Начало прогулки в 12 часов.