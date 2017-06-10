Нити Арена
05:05 МСК
Пятница
06 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
136

Рязанцев приглашает на прогулку главный эндокринолог регионального минздрава

09:05 / Здоровье

Как сообщает портал УЗРФ, в воскресенье, 8 октября, в ЦПКиО пройдет очередная акция «Прогулка с врачом». Ее проведет заведующий эндокринологическим отделением ОКБ, главный внештатный эндокринолог регионального минздрава Михаил Кузин.

Все желающие смогут рассчитать индекс массы тела, измерить свой вес, пульс, артериальное давление, получить рекомендации специалиста, а также задать ряд вопросов о здоровом образе жизни, вредных привычках, занятиях физической культурой, правильном режиме дня и гигиене полости рта.

Акция «Прогулка с врачом» направлена на популяризацию ходьбы как самого легкого и доступного метода профилактики болезней сердца и сосудов. Начало прогулки в 12 часов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Более 5 тысяч жителей Рязанской области на этой неделе болеют ОРВИ

В отделении поликлиники №2 в Рязани появится физиотерапевтическое отделение

В Рязанской области от гриппа привили почти 230 тысяч человек

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:59
Дорожно-ремонтная кампания в Рязани близится к завершению
17:55
Рязанка побывала на могиле отца, погибшего в Сталинградской битве
17:46
Корпоративная газета «День за днем» из Рязанской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия»
17:23
В Рязанской области в прошлом месяце подешевел аспирин и подорожал анальгин
16:59
Рязанские футболисты в Астрахани встретятся с местным «Волгарём»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы