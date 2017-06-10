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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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До 10 лет лишения свободы грозит рязанцу за разбой

10:13 / Общество

В полицию поступила информация о том, что нетрезвый гражданин, угрожая ножом продавцу торговой палатки в Рязани, похитил сигареты, сообщает сайт УМВД России по области. Как рассказала женщина-продавец, незнакомец был нетрезв, выкрикивал ругательства, несколько раз ударил палкой по палатке и скрылся. Полицейские выяснили, что перед тем как уйти мужчина попросил в торговой палатке пачку сигарет. Продавец достала товар и назвала цену. Тогда посетитель выхватил нож и, угрожая им, забрал сигареты. При этом он несколько раз ударил палкой по витринам. Уточнив приметы злоумышленника, полицейские обнаружили его на одной из улиц и задержали. При нем был окровавленный нож и пачка сигарет, похожая на похищенную из торговой палатки.

В отделе полиции выяснилось, что задержанный 42-летний рязанец проживал недалеко от торговой палатки, которую ограбил. В тот вечер он дома употреблял спиртное и слушал музыку. Сначала с просьбой убавить звук к нему обратилась пожилая мать, но безрезультатно, затем – отец. В ответ злоумышленник бросился на него с палкой. Пенсионер, защищая голову, получил серьезные травмы рук. Затем сын ножом нанес ему скользящий удар по голове и покинул квартиру. Пришел в ближайшую торговую палатку, забрал сигареты и ушел.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 «Разбой», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос о возбуждено уголовного дела в связи с причинением телесных повреждений.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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