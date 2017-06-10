Нити Арена
05:04 МСК
Пятница
06 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
133

Более 50 тысяч учащихся школ Рязани приняли участие в тренировочных эвакуациях в День гражданской обороны

10:15 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера, в День гражданской обороны, во всех 68 муниципальных образовательных организациях Рязани прошли Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности». Их провели сотрудники главного управления МЧС России по области.

На тематических занятиях побывали более 50 тысяч школьников и педагогов. Сотрудники МЧС рассказали ребятам и взрослым о том, как поступать в случае разных чрезвычайных ситуаций, и на практике отработали действия при эвакуации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

До 10 лет лишения свободы грозит рязанцу за разбой

Армейский призыв – «Первый в Росгвардии»

О труде, хлебе и искусстве

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:59
Дорожно-ремонтная кампания в Рязани близится к завершению
17:55
Рязанка побывала на могиле отца, погибшего в Сталинградской битве
17:46
Корпоративная газета «День за днем» из Рязанской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия»
17:23
В Рязанской области в прошлом месяце подешевел аспирин и подорожал анальгин
16:59
Рязанские футболисты в Астрахани встретятся с местным «Волгарём»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы