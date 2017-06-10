Более 50 тысяч учащихся школ Рязани приняли участие в тренировочных эвакуациях в День гражданской обороны

Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера, в День гражданской обороны, во всех 68 муниципальных образовательных организациях Рязани прошли Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности». Их провели сотрудники главного управления МЧС России по области.

На тематических занятиях побывали более 50 тысяч школьников и педагогов. Сотрудники МЧС рассказали ребятам и взрослым о том, как поступать в случае разных чрезвычайных ситуаций, и на практике отработали действия при эвакуации.