25 жилых домов Рязани остаются без отопления

Вчера исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел заседание оперативного штаба по прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов, сообщает сайт администрации областного центра. По данным на 4 октября, к централизованной системе отопления подключены 2786 из 2811 жилых многоквартирных домов и 222 из 223 муниципальных объектов соцсферы Рязани. Сергей Карабасов скорректировал сроки работы по обеспечению теплоснабжением одного учреждения культуры и 25 многоквартирных жилых домов, работы по подключению отопления в которых еще продолжаются.

Так, пуск отопления в доме №17 корп. 1 по улице Строителей произойдет по завершении всех процедур, необходимых для погашения задолженности обанкротившейся управляющей организации. Их проводит конкурсный управляющий, определенный судебным решением.

В домах №95 по улице Свободы и №51 по Вознесенской пуск отопления произойдет до 10 октября – когда в этих домах будет закончен ремонт систем отопления, который проводится в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов.

Сергей Карабасов поручил профильным службам и подразделениям изыскать возможности для ускорения всех работ и подключения отопления во все рязанские дома.